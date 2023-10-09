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        Eskişehir'de balkondan halı çalınması kameraya yansıdı

        Eskişehir'de iki şüphelinin bir evin balkonunda asılı halıyı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:34 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:34
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        Eskişehir'de balkondan halı çalınması kameraya yansıdı
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        Eskişehir'de iki şüphelinin bir evin balkonunda asılı halıyı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Zafer Mahallesi Poyrazlı Sokak'taki bir evin balkonuna asılan halı, kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından çalındı.

        Şüphelilerin motosikletle evin önüne gelerek balkondaki halıyı hızla alıp bölgeden uzaklaşması, apartmana ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Apartman sakinlerinin şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

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