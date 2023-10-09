Eskişehir'de balkondan halı çalınması kameraya yansıdı
Eskişehir'de iki şüphelinin bir evin balkonunda asılı halıyı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Eskişehir'de iki şüphelinin bir evin balkonunda asılı halıyı çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Zafer Mahallesi Poyrazlı Sokak'taki bir evin balkonuna asılan halı, kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli tarafından çalındı.
Şüphelilerin motosikletle evin önüne gelerek balkondaki halıyı hızla alıp bölgeden uzaklaşması, apartmana ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Apartman sakinlerinin şüpheliler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.