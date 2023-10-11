Eskişehir'de kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişiye ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişiye ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Çanakkıran Mahallesi'ndeki bir maden ocağının yetkilisinin, bu iş yerinde bekçi olarak çalışan 60 yaşındaki M.Y'ye ulaşamadıklarını bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar, jandarma iz takip köpeği ve AFAD ekipleriyle koordineli olarak arazide dron destekli arama yaptı.

Aramalarda M.Y, maden ocağından yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

M.Y'nin yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.