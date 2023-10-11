Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişiye ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 09:52 Güncelleme: 11.10.2023 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kaybolan kişi jandarma ekiplerince bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişiye ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

        Çanakkıran Mahallesi'ndeki bir maden ocağının yetkilisinin, bu iş yerinde bekçi olarak çalışan 60 yaşındaki M.Y'ye ulaşamadıklarını bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar, jandarma iz takip köpeği ve AFAD ekipleriyle koordineli olarak arazide dron destekli arama yaptı.

        Aramalarda M.Y, maden ocağından yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

        M.Y'nin yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Gazze'ye gece boyu saldırı!
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Mühimmat taşıyan ABD uçağı İsrail'e ulaştı
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        Tel Aviv'den kalkan son uçaklar İstanbul Havalimanı'na indi
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gazze asla eski haline dönmeyecek"
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        "Gelen kaynakla agresif büyüyeceğiz'
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Adana'da baba vahşeti! Bisiklet üzerindeki oğlunu öldürdü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Üniversiteyi kazandı... İlk derse giderken öldü!
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        Meclis'te oturma düzenini Devlet Bahçeli çözdü
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        O parayı sonradan alabilirsiniz
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        Çiçekli bitkilerde yüzde 45'i yok olma tehlikesi
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        2 bölgede sağanak, 2 bölgede fırtına var
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        İşte EURO 2032 stadyumları!
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        AB'den Musk'a 24 saat süre
        Otomobilde kampanya yarışı
        Otomobilde kampanya yarışı
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        EURO 2032'de neden yok? İşte perde arkası...
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        9 km uzunluğunda köy! 'Küçük Toskana' olarak anılıyor
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Bodrum´a su veren ikinci baraj da kurudu
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
        Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        Eskişehir'de durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
        AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a hayvan ba...
        AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a hayvan ba...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik, inşaatlarda incelem...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik, inşaatlarda incelem...
        Eskişehir'de marketten şampuan hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti
        Eskişehir'de marketten şampuan hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti
        Eskişehir'de "Yansımalar" sergisi açıldı
        Eskişehir'de "Yansımalar" sergisi açıldı
        Eskişehir'deki 'Kafes' operasyonunda 18 tutuklama
        Eskişehir'deki 'Kafes' operasyonunda 18 tutuklama