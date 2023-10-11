Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 12 bin 688 paket sigara ele geçirildi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şüphelinin il dışından kaçak yollarla temin ettiği sigaraları, vergisini ödemeden satarak yasal olmayan şekilde gelir elde ettiğinin belirlenmesi üzerine operasyon başlattı.
Şüphelinin evinde ve aracında 12 bin 688 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.