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        ESOGÜ'lü akademisyen, Japonya'daki forumda Türkiye'yi temsil eden ekipte yer aldı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Recep Yüksel, Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenen "Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu"nda Türkiye'yi temsil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:49 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:50
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        ESOGÜ'lü akademisyen, Japonya'daki forumda Türkiye'yi temsil eden ekipte yer aldı
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Recep Yüksel, Japonya'nın Kyoto kentinde düzenlenen "Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu"nda Türkiye'yi temsil etti.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) daveti üzerine 1-3 Ekim'de gerçekleştirilen programa katılan Yüksel, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın önerileriyle seçilen 3 akademisyen biri oldu.

        Mandal'ın da yer aldığı forum, her yıl dünyadaki bilim, teknoloji alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile üniversite ve araştırma kurumlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getiriyor.

        Forumda insanlığın sorunlarına bilimsel ve teknolojik çözümler aranırken, program kapsamındaki "Genç Liderler ve Nobel Ödüllüler Diyaloğu"na katılanlar Nobel Ödülü sahipleri ile çalışma yapma imkanı da buluyor.

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