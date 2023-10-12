Eskişehir'de aranan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Eskişehir'de hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına amacıyla Odunpazarı ilçesinde çalışma yaptı.
Hırsızlık, uyuşturucu gibi 19 ayrı suçtan kaydı bulunan, hırsızlık, cezaevinden firar suçlarından ise 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.O. yakalandı.
Odunpazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürülen G.O, cezaevine teslim edildi.