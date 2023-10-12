AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları kınandı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuş, düzenlenen basın toplantısında, İsrail'in, 10 Ekim 2023'te ilan ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda, çocuk, genç, yaşlı ve kadın erkek 700'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti.

Dünyanın İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden ablukanın altında yaşayan masum sivillerin acılarını gördüğünü anlatan Durmuş, şöyle konuştu:

"İsrail'in Gazze'ye uyguladığı bu abluka, uzun yıllardır devam eden bir insan hakları ihlali ve insani krizin sonucu oluşmuştur. Gazze halkı, yıllardır temel haklarından mahrum bırakılmış ve yaşam koşulları her geçen gün daha da kötüleşmektedir. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan insanlar, temel ihtiyaçlara erişimlerinin sınırlanması, elektrik ve su kesintileri gibi ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ayrıca, Gazze'de ibadethaneler, hastaneler, okullar, hepsi acımasızca vurulmaktadır. Bu durum, masum sivillerin hayatlarını tehdit etmektedir. Ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye faydası olmayacaktır. Gazze Şeridi'ndeki ablukanın sonlandırılması ve Gazze halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi için uluslararası toplumun çabalarını artırması gerekmektedir."

Orhan Durmuş, Gazze halkının, barış ve adalet isteğiyle direnişini sürdürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle uluslararası toplumun, Gazze'deki insanların temel haklarına saygı gösterilmesi ve onların daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için gereken adımları atmaya davet edildiğini anımsatan Durmuş, şunları kaydetti:

"1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda geç kaldığımız her gün, maalesef bölgemiz çatışma, kan ve gözyaşı girdabından kurtulamayacaktır. Sivil yerleşimleri hedef almayı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı vardır. Abluka uygulamaları savaş ahlakına uymamaktadır. Abluka savaş değil katliamdır. Sivilleri cezalandırmak kimseye kazandırmaz. Masumlar ölmesin, daha fazla kan akmasın. Bölgede etkili tüm aktörleri, barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz. Biz var olan gücümüz ve çıktığı kadar avazımızla daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımızı tüm meydanlarda söylemeye devam edeceğiz."

Basın açıklamasında, AK Parti İl Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammet Kaya, İnsan Hakları ve İl Başkan Yardımcısı Serhat Evirgen ile İnsan Hakları Kadın Kolları Başkanı Meryem Yiğit de hazır bulundu.