Eskişehir'de polislerle çocuklar piknik yaptı, fidan dikti

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Teknolojiyi Abartma Geleceğini Karartma" adlı proje çalışmaları sürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Eskişehir'de uygulanan projeyle çocuk ve gençlerin yoğun teknoloji kullanımından uzaklaşmaları sağlanarak, çevre bilinci ve doğa sevgisi oluşturmak, akranlarıyla sosyalleşip iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kocakır Sosyal Tesisleri mesire alanında fidan dikilip, piknik yapıldı.

İl protokolü ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 350 ortaokul ve lise öğrencisinin katılımıyla düzenlenen etkinlikle öğrenciler teknolojiden uzak ve güzel vakit geçirdi.