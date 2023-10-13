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        Eskişehir'de "Sıfır Atık Projesi" ile 198 bin 572 ton atık ekonomiye kazandırıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Eskişehir'de 198 bin 572 ton atığın ekonomiye kazandırıldığı ve 1,5 milyondan fazla ağacın kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:40
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        Eskişehir'de "Sıfır Atık Projesi" ile 198 bin 572 ton atık ekonomiye kazandırıldı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Eskişehir'de 198 bin 572 ton atığın ekonomiye kazandırıldığı ve 1,5 milyondan fazla ağacın kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2017'de Sıfır Atık Projesi'nin başlatıldığı anımsatıldı.

        Eskişehir'in 2018 yılında Türkiye'de projenin ilk defa uygulandığı 6 pilot il arasına seçildiği hatırlatılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, okullarda, sanayi tesislerinde, alışveriş merkezlerinde ve terminallerde ambalaj atıklarının kaynağında ayrılması çalışmaları başlatıldığı, buralarda sıfır atık sistemi kurdurulup, Sıfır Atık Belgesi almalarının teşvik edildiği bildirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Hikmet Çelik, Sıfır Atık Projesi kapsamında yapılan çalışmalara değindi.

        Bugüne kadar Eskişehir'de tüm kamu kurum kuruluşları, sanayi tesisleri, hastaneler, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri ve eğitim kurumlarına 5 bini aşkın atık toplama kutusu dağıtıldığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında 2013 bina/yerleşkeye Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlenmiştir. Sıfır Atık Yönetmeliğinde belirtilen belge alması zorunlu olan tüm yerleşkeler Sıfır Atık Sistemini kurarak belgelerini almışlardır. Her ne kadar Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında 300 konutun üzerindeki siteler sisteme dahil olmak zorunda ise de temiz konutlar, siteler, mahalleler, ilçeler ve şehirler oluşturulması hedefiyle biz, sistemi zorunlu kurması gereken tüm alanların yanı sıra sıfır atık felsefesini tüm vatandaşlarımıza ve her konuta benimsetmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde site yöneticilerini Sıfır Atık Projesi konusunda bilgilendiriyor, atık türlerinin neler olduğu, atıkların kaynağında ayrı toplanması, toplanan atıkların lisanslı firmalara teslim edilmesi hususlarında açıklamalarda bulunuyoruz ve vatandaşlarımızın evlerinde oluşan atıkları kaynağında ayrı toplamaları amacıyla atık toplama kutuları teslim ediyoruz.

        Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi tarafından da Küresel Amaçlar Eylem Ödülü’ne layık görülen Sıfır Atık Projesi'nin en başarılı uygulandığı iller arasında yer alan Eskişehir'de, proje kapsamında 198 bin 572 ton atık ekonomiye kazandırılmış, bu sayede 1,5 milyondan fazla ağaç kesilmekten kurtarılmıştır."

        Çelik, her yıl Çevre Haftası'nda kurum personeli ve vatandaşların katılımıyla binlerce fidanı da toprakla buluşturduklarını aktardı.

        Proje sayesinde 508 bin 554 varil litre petrolden, 2,5 milyon metreküp sudan ve 589 milyon kilovatsaat elektrikten tasarruf edildiğine değinen Çelik, "İl Müdürlüğü olarak ilimizde atıkların iyi bir şekilde yönetilmesi, ilimizin havasının, suyunun, toprağının korunması ve daha iyi duruma getirilmesi amacıyla çevreye duyarlı ve çevreyi koruyucu çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Öte yandan, proje kapsamında Emek Mahallesi'nde yürütülen çalışma kapsamında site yönetimlerine ve Mahalle Muhtarı Sibel Akıl'a atık toplam kutuları teslim edildiği duyuruldu.

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