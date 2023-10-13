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        Eskişehir'de 18 yaşından küçük servis şoförüne para cezası uygulandı

        Eskişehir'de, polis ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimlerinde servis şoförlüğü yaptığı tespit edilen 18 yaşından küçük sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:16 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:23
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        Eskişehir'de 18 yaşından küçük servis şoförüne para cezası uygulandı
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        Eskişehir'de, polis ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimlerinde servis şoförlüğü yaptığı tespit edilen 18 yaşından küçük sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-13 Ekim'de kentteki okul çevrelerinde denetim yaptı.

        Bu kapsamda, 28 okulun çevresi ve parklar ile 21 iş yeri denetlenirken, 19 okula da ziyarette bulunuldu.

        57 şüphelinin sorgulandığı denetimlerde, servis şoförlüğü yaptığı tespit edilen 18 yaşından küçük sürücü ile araç sahibine toplam 8 bin 128 lira idari para cezası kesildi.

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