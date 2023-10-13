Eskişehir'de Genç TEMA Kulübü kısa sürede 450 gönüllüye ulaştı

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Vakfının Anadolu Üniversitesindeki gönüllülerden oluşan Genç TEMA Kulübü, öğrencilere açtığı tanıtım masası aracılığıyla 450 gönüllüye ulaştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süre faaliyetlerine ara veren Genç TEMA, geçen sene yeniden faaliyet göstermeye başladı.

Geçen yıldan bu yana kulüpte ağaç dikimleri, temizlik günleri gibi etkinlikler gerçekleştiren gönüllüler, bu sene akademisyenlerle işbirliği içinde etkinlikler düzenlemeyi amaçlıyor.

Kulüp temsilcisi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Naime Şerife Esen, gazetecilere, geçen yılki gönüllü sayısının 300 kişi civarında olduğunu, şu anda 450 kişiye ulaştıklarını söyledi.

Esen, doğa bilinci kazanmayı ve birlikte gönüllülük becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"TEMA Fest" etkinliği düzenleyeceklerini anlatan Esen, "Biz halihazırda bir sivil toplum örgütü olduğumuz için genel olarak öğrenciler bizi gördüklerinde çevre için bir şeyler yapmaya gönüllü oluyorlar. Aynı zamanda kulüp içinde sosyal becerilerini geliştirme fırsatı elde ediyorlar. Bu gönüllülüğün öğrencilerin akademik durumunu da geliştirdiğini düşünüyoruz. Birlikte büyük bir aile gibiyiz." diye konuştu.