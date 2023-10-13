Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Genç TEMA Kulübü kısa sürede 450 gönüllüye ulaştı

        Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Vakfının Anadolu Üniversitesindeki gönüllülerden oluşan Genç TEMA Kulübü, öğrencilere açtığı tanıtım masası aracılığıyla 450 gönüllüye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:19 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Genç TEMA Kulübü kısa sürede 450 gönüllüye ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma (TEMA) Vakfının Anadolu Üniversitesindeki gönüllülerden oluşan Genç TEMA Kulübü, öğrencilere açtığı tanıtım masası aracılığıyla 450 gönüllüye ulaştı.

        Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süre faaliyetlerine ara veren Genç TEMA, geçen sene yeniden faaliyet göstermeye başladı.

        Geçen yıldan bu yana kulüpte ağaç dikimleri, temizlik günleri gibi etkinlikler gerçekleştiren gönüllüler, bu sene akademisyenlerle işbirliği içinde etkinlikler düzenlemeyi amaçlıyor.

        Kulüp temsilcisi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Naime Şerife Esen, gazetecilere, geçen yılki gönüllü sayısının 300 kişi civarında olduğunu, şu anda 450 kişiye ulaştıklarını söyledi.

        Esen, doğa bilinci kazanmayı ve birlikte gönüllülük becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        "TEMA Fest" etkinliği düzenleyeceklerini anlatan Esen, "Biz halihazırda bir sivil toplum örgütü olduğumuz için genel olarak öğrenciler bizi gördüklerinde çevre için bir şeyler yapmaya gönüllü oluyorlar. Aynı zamanda kulüp içinde sosyal becerilerini geliştirme fırsatı elde ediyorlar. Bu gönüllülüğün öğrencilerin akademik durumunu da geliştirdiğini düşünüyoruz. Birlikte büyük bir aile gibiyiz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 18 yaşından küçük servis şoförüne para cezası uygulandı
        Eskişehir'de 18 yaşından küçük servis şoförüne para cezası uygulandı
        Eskişehir'de "Sıfır Atık Projesi" ile 198 bin 572 ton atık ekonomiye kazand...
        Eskişehir'de "Sıfır Atık Projesi" ile 198 bin 572 ton atık ekonomiye kazand...
        Eskişehir'de "12. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı" ba...
        Eskişehir'de "12. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı" ba...
        Eskişehir'de polislerle çocuklar piknik yaptı, fidan dikti
        Eskişehir'de polislerle çocuklar piknik yaptı, fidan dikti
        Anadolu Üniversitesinde akciğer kanserinin tedavisine yönelik yürütülen pro...
        Anadolu Üniversitesinde akciğer kanserinin tedavisine yönelik yürütülen pro...
        Eskişehir'de e-ticaret ve e-ihracat eğitim konferansı düzenlendi
        Eskişehir'de e-ticaret ve e-ihracat eğitim konferansı düzenlendi