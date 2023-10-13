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        Eskişehir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 19:49 Güncelleme: 13.10.2023 - 19:53
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        Eskişehir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi.

        Kentte 21 ayrı noktada 21 ekip ve 150 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, 476'sı yabancı uyruklu olmak üzere 3 bin 276 kişinin genel bilgi toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Denetimlerde ekiplerce yakalanan 14 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

        Bu arada, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü cezaevine gönderildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

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