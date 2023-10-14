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        Eskişehir'de 6 dolandırıcılık şüphelisi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur Uygulaması" kapsamında çalışma yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 11:53 Güncelleme: 14.10.2023 - 11:54
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        Eskişehir'de 6 dolandırıcılık şüphelisi ile 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur Uygulaması" kapsamında çalışma yapıldı.

        Denetimlerde, 811 kişinin bilgileri kontrol edilerek, "dolandırıcılık" suçundan aranan 6 şüpheli ile Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet"ten toplam 51 bin 340 lira ceza tutanağı düzenlenerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, dolandırıcılık şüphelileri ise adliyeye sevk edildi.

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