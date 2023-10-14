İşitme engelli milli hentbolcular uluslararası organizasyonlara iddialı hazırlanıyor

DENİZ AÇIK - Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün milli takımlarda yer alan 3'ü kadın 6 hentbolcusu, 2024'te Ankara'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası ve Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırmak istiyor.

Farklı sektörlerde çalışan ve işitme engelli olan Nur Aykurt (31) ve kardeşi Nazik Aykurt (33), Beyzanur Şahin (24), Onur Türkoğlu (44), Ali Rıfat Şahin (39) ve Serkan Oral (47), henüz ilkokulda tanıştıkları hentbolda milli takıma kadar yükseldi.

Çeşitli dönemlerde Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile Deaflympics'te ay-yıldızlı bayrağı başarıyla dalgalandıran Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün 6 sporcusu, gelecek yıl Ankara'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve 2025'te Tokyo'da gerçekleştirilecek olimpiyatlara katılıp altın madalya kazanmak için haftanın 5 günü antrenman yapıyor.

İşaret dili tercümanı aracılığıyla AA muhabirine açıklama yapan sporculardan İşitme Engelli Erkek Milli Hentbol Takımı'nın kaptanı Ali Rıfat Şahin, ilkokul 5'inci sınıfa giderken hentbolla tanıştığını, o zamandan bu yana hentbolu bırakmadığını belirtti.

Ali Rıfat Şahin, 2008 yılında milli takıma seçildiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Litvanya'da 2012 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduk. 2014'teki Dünya Şampiyonası'nda ikinciliği elde ettik. Samsun'da 2017 yılındaki İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda şampiyon olan takımdaydım. 2018'de Brezilya'daki Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü olduk. 15 senedir milli takım formasını terletiyorum. Hedefimiz, 2024'teki Avrupa İşitme Engelliler Erkek Hentbol Şampiyonası'nda ve 2025 yılındaki Deaflympics'te mücadele edip şampiyon olmak. Eskişehir'de İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı'nın 6 sporcusu var. Kamplarda birlikteyiz. Beraber mücadele ediyoruz. Birlikte güzel çalışmalar yapıyoruz."

- İki kardeş milli takımda ter döküyor

2018'de Dünya Şampiyonası'nda, 2022'de ise Deaflympics'te ikinci olan milli takımda yer alan Nur Aykurt, 4'üncü sınıfta öğrenim görürken bir öğretmeninin tavsiyesi üzerine hentbolla tanıştığını dile getirdi.

Nur Aykurt, "Brezilya'da düzenlenen şampiyonada dünya ikincisi, yine aynı ülkede 3 yıl sonra düzenlenen olimpiyatlarda da ikinci olduk. Milli sporcu olmak çocukluk hayalimdi. Bu tarif edilemez bir duygu. 2025'teki Deaflympics'te şampiyon olup Türkiye'ye dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı hentbolcu, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural'a, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'a ve İşitme Engelli Kadın Milli Hentbol Takımı Başantrenörü Şenay Bağdatlı'ya teşekkür etti.

Kardeşi Nur Aykurt'la beraber milli formayı giyip aynı başarıları elde eden Nazik Aykurt ise kız kardeşi sayesinde 6'ncı sınıf öğrencisiyken hentbolla tanıştığına değinerek, 2018'den beri giydiği ay-yıldızlı formayla aynı yıl dünya ikinciliği, geçen sene ise olimpiyat ikinciliği elde ettiğini vurguladı.

Kardeşiyle 2025 yılındaki Deaflympics'te altın madalyaya ulaşmak istediğini belirten Nazik Aykurt, "Kız kardeşimle aynı takımda forma giymek çok güzel. Adeta gözlerimizle anlaşıyoruz. Sinirlendiğimde o beni sakinleştiriyor. O kızdığında ben onu dizginliyorum. Birbirimizi dengeliyoruz. Yapabildiğim sürece bütün uluslararası şampiyonalara katılmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beyza Nur Şahin de hentbola 15 yıl önce başladığını, 2018'de dünya ve olimpiyat ikinciliği elde ettiklerini, milli takım formasıyla 2025'te olimpiyat şampiyonluğu kazanmayı hedeflediğini belirtti.

İlkokuldayken tanıştığı hentbolda milli takıma kadar yükselen Serkan Oral, 2012'de Avrupa ikincisi, 2014'te dünya ikincisi, 2017'de olimpiyat şampiyonu, 2018'de dünya üçüncüsü olan İşitme Engelli Erkek Milli Hentbol Takımı'nın kalesini koruduğunu aktardı.

Serkan Oral, genç sporcular yetiştirmeyi, 2025 yılındaki olimpiyatlara katılıp sporculara örnek olmak istediğini kaydetti.

Onur Türkoğlu da ortaokuldayken tanıştığı hentbol branşında ilk kez 2014'te seçildiği milli takımla dünya ikinciliği kazandığını, zaman içinde kendini geliştirdiğini ifade etti.

- "Milli sporcularımızın olması bizi ayrı bir takım yapıyor"

Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün hentbol antrenörü Erdal Orhan ise geçen yıl federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduklarını anımsatarak, Türkiye Hentbol Federasyonunun Bölgesel Ligi'ne başvuru yaptıklarını söyledi.

Bölgesel Lig'den 2. Lig'e yükseldiklerini anlatan Orhan, şöyle konuştu:

"27 Ekim'de başlayacak 2. Lig müsabakalarına hazırlanıyoruz. İşitme engelli olmaları dezavantajlı gibi görünüyor ama çalışıldığı takdirde duyanlardan farkı yok. Geçen yıl elde ettiğimiz başarı bunun bir göstergesi oldu. Milli takıma seçilen 6 oyuncumuz var. Olimpiyat, dünya ve Avrupa dereceleri elde eden sporcularımız bunlar. Onların başarılarını gördükçe mutlu oluyoruz. Milli sporcularımızın olması bizi ayrı bir takım yapıyor. Bu kadar yetenekli sporcularımızın olması bizi duyanlarla yaptığımız maçlarda başarıya götürdü."