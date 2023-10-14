Eskişehir'de Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezince Türk Halk Müziği konseri verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'ndeki konser, Dr. Öğretim Üyesi Pelin Altıntaş, Dr. Öğretim Üyesi Kenan Serhat İnce, Öğretim Görevlisi Rüstem Cem Yılmaz, Emre Kayacan, Ömer Faruk Kaçar ile Haluk Dolanbay tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte, "Bir Seher Vaktinde", "Kalk Gidelim Yar Senin ile Nemse’ye", "Zahidem", "Deniz Kenarında Bir Ev Yapmışam", "Arakçının Mendedir Ceyran" gibi Anadolu’nun farklı yörelerine ait birçok eser seslendirildi.