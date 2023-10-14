Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı önleyici ekip tarafından Sakintepe Mahallesi'nde devriye faaliyeti icra edildi.
Çalışmada, bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu belirlendi.
Zanlının elindeki poşeti kontrol eden ekipler, içinde küçük poşetler halinde 25 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi, 2 folyo ve 2 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.