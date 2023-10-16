Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Eskişehir'de konuştu:

        CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Genel başkan seçildiğim takdirde bu, genel başkanın üyeler tarafından seçilmediği son seçim olacak. Birinci madde bu. CHP'nin genel başkanını bütün üyeler seçecek. Bizim örgütümüzü madden ve manen güçlendirecek, örgütümüzü odağa alacak önerilerimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 14:27 Güncelleme: 16.10.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, Eskişehir'de konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, "Genel başkan seçildiğim takdirde bu, genel başkanın üyeler tarafından seçilmediği son seçim olacak. Birinci madde bu. CHP'nin genel başkanını bütün üyeler seçecek. Bizim örgütümüzü madden ve manen güçlendirecek, örgütümüzü odağa alacak önerilerimiz var." dedi.

        CHP Eskişehir İl Başkanlığı ziyaretinde basın toplantısı düzenleyen Özel, Cumhuriyet Halk Partisinin, genel başkanına rakip çıkabilen bir parti olduğunu söyledi.

        Başka siyasi partilerin aksine CHP'de çoklu yarışların olabildiğini, çok sayıda genel başkan adayının yarışabildiğini ve kendilerini gittikleri illerde ifade ettikleri demokratik süreçlerin yaşandığını kaydeden Özel, "Bu CHP için birilerinin göstermeye çalıştığı gibi bir eksiklik değil, aksine hem CHP hem de Türkiye için bir eksiklik değil, bir övünç kaynağıdır. Demokrasi böyle bir şeydir. Yönetene rakibin çıkmadığı rejimlere 'demokrasi' demiyoruz. Biz daha iyi yöneteceğini iddia edenin aday olabildiği ve bu adaylığın seçiciler tarafından kararlaştırılarak kimin yöneteceğine karar verildiği rejime 'demokrasi' diyoruz. Bu açıdan CHP, Türkiye'de neredeyse biriciktir ve dünyanın önünde Türkiye'nin yüzünü ağartan bir siyasi partidir." diye konuştu.

        Cumhuriyet'in 100. yılında çok önemli bir seçimi, inanmalarına rağmen kaybettiklerini hatırlatan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Genel Başkanımızın ekibindeki uzun süredir birlikte görev yaptığı deneyimli arkadaşlar, 'Genel Başkan da devam edecek. Biz de devam edeceğiz' diyorlar. Bizim ekibimizdeki kıdemli arkadaşlar ise 'Değişim bizden başlamalı' diyorlar. 'Hiçbir göreve talip değiliz. Genç kadroların arkasındayız, yanındayız' diyorlar. Bizim parti meclisi listelerimize, yönetim listelerimize baktığınızda şunu göreceksiniz. Milletvekili grubundan parti meclisi grubundan genç, dinamik yüzler çok sayıda kadın ve baktığınızda CHP örgütünü göreceksiniz. CHP'nin örgütünün önerdiği isimleri göreceksiniz."

        Dünden itibaren tüzük değişikliğinin ne olacağına ilişkin tartışmalar yapıldığını ve tüzük meselesine nasıl baktıklarının kendilerine sorulduğunu aktaran Özel, hazırladıkları tutum belgesinde tüzük değişikliğiyle ilgili önerilerinin yer aldığını dile getirdi.

        Genel merkezin tüzük değişikliğini ertelediğini, yetiştiremediğini ve kurultaydan 3 hafta sonraya bıraktığını söyleyen Özel, "Biz bilmiyorduk ne olduğunu, dün Genel Başkanımız, tüzükle ilgili bazı ifadeler kullandı. Yüzde 80'i bu tutum belgesinin içinde var. Ama biz kimseye 'bizim belgemizden bir şey kopyaladınız' demeyiz. Çünkü biz, bizim olsun diye değil örgütün olsun, partinin olsun, daha iyisi olsun diye önerdik. Genel başkan seçildiğim takdirde bu genel başkanın üyeler tarafından seçilmediği son seçim olacak. Birinci madde bu. CHP'nin genel başkanını bütün üyeler seçecek. Bizim örgütümüzü madden ve manen güçlendirecek, örgütümüzü odağa alacak önerilerimiz var." görüşünü paylaştı.

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kurultayı yapacağız. Kurultaydan sonra konuşanı kapının önüne koyacağım" dediğini anımsatan Özel, şunları kaydetti:

        "Birincisi kurultaydan sonra kimin genel başkan olacağına CHP'nin üyeleri, üyelerin yetkilendirdiği delegeleri karar verecek. Kurultaydan sonra tek sesliliğe ihtiyaç var. Bunu bütün delegelerimiz zaten sağlayacak. Kurultayda bir genel başkan seçecekler. Onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, ben babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum."

        Özel'in il başkanlığı ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, İl Başkanı Talat Yalaz, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer hazır bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Prof. Dr. Özener: 3-5 saniyede kaçma şansınız yok!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Van'da çok sayıda büyükbaş hayvan hortuma kapıldı!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        Gazze'de çevre felaketi uyarısı: Enkaz altında binlerce ceset var!
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        İsrail ordusundan Habertürk'e taciz
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Eski usul dolandırıcılık yöntemi hortladı!
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Milliler kaçıncı torbada olacak? İşte tüm ihtimaller
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        Eski eşine kurşun yağdırdı!
        İstanbul turu
        İstanbul turu
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Naldo'nun oğlu Davi hayatını kaybetti!
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        Kaza yaptı: Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        İsmail Kartal: 4 kupaya da talibiz
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Peki bundan sonra ne olacak?
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Metrobüs durağında 'beyaz yol' sürprizi!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Milli Takım'a dev gelir!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Eski sevgilisinden 'darp' iddiası
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        4600 günle kıdem tazminatı
        4600 günle kıdem tazminatı
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Türkiye'deki modellerini ikiye katlayacak
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş

        Benzer Haberler

        Eskişehir Şehir Hastanesinde 2 hastaya baklofen pompası takıldı
        Eskişehir Şehir Hastanesinde 2 hastaya baklofen pompası takıldı
        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Sivrihisar Ulu Cami sanal tur ile gezileb...
        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Sivrihisar Ulu Cami sanal tur ile gezileb...
        Anadolu Üniversitesi, dijital oyun tasarımcısı gençleri buluşturdu
        Anadolu Üniversitesi, dijital oyun tasarımcısı gençleri buluşturdu
        Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Eskişehir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Eskişehir'de Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi
        Eskişehir'de Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi
        İşitme engelli milli hentbolcular uluslararası organizasyonlara iddialı haz...
        İşitme engelli milli hentbolcular uluslararası organizasyonlara iddialı haz...