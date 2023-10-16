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        Türk Kızılay Eskişehir Şubesinde temel bebek bakım eğitimi verildi

        Türk Kızılay Eskişehir Şubesinde, "Sevgiyle Büyüt" projesi kapsamında anne adaylarına temel bebek bakım eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 16.10.2023 - 15:21
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        Türk Kızılay Eskişehir Şubesinde temel bebek bakım eğitimi verildi
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        Türk Kızılay Eskişehir Şubesinde, "Sevgiyle Büyüt" projesi kapsamında anne adaylarına temel bebek bakım eğitimi verildi.

        Kurumun Eskişehir şubesinden yapılan açıklamaya göre, İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdüresi Gülay İnaç tarafından verilen 3 saatlik eğitimin ardından katılımcılara, gecelik, ıslak mendil, bebek bezi, battaniye, ateşölçer, biberon, şampuan ile hijyenik ped gibi malzemelerin bulunduğu "sevgi bohçası" hediye edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Şube Başkanı Egemen Temizsoy, kentte her sene 200 kadar sevgi bohçası dağıttıklarını belirtti.

        Türk Kızılayın belli dönemlerde doğum yapacak kadınlara hediye ettiği sevgi bohçalarının bu yıl temel bebek bakım eğitimlerine katılan tüm anne adaylarına verildiğini vurgulayan Temizsoy, "İhtiyaç sahibi ailelere hem bilgilendirme yapıyoruz hem de mutluluklarına ortak olmaya çalışıyoruz. Eğitimlerimiz ile başvurularımız devam ediyor. Eğitimlerine ve anneliklerine önem veren tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anne adayları, Türk Kızılay Eskişehir Şubesince tespit edilerek eğitimlere davet ediliyor.

        Katılım sağlayanlara ise sevgi bohçası veriliyor.

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