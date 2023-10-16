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        Anadolu Üniversitesinde geliştirilen projelere TÜBİTAK desteği

        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu ve öğrencisi 5 gencin geliştirdiği projeler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:43
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        Anadolu Üniversitesinde geliştirilen projelere TÜBİTAK desteği
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        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu ve öğrencisi 5 gencin geliştirdiği projeler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencileri Samet Aksoy, Berfin Korkut ile bu programdan mezun Işıl Önal ve Ülkü Doğan'ın, "Yapay Zeka Öğretmen Adaylarına Karşı: Sosyal Öykü Karşılaştırması" ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Alara Duman'ın "Sosyal Bilgiler Dersinde Ortaokul Öğrencilerinde Bilinçli Tüketicilik Davranışları Geliştirme Uygulamaları" projeleri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamına alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, projelerin destek kazanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şunları bildirdi:

        "Gençlerimizin bu başarılarından yola çıkarak fakültemizdeki tüm öğrencilerimizi 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na başvuru yapmaya, öğretim elemanlarımızı da öğrencilerimize destek olmaya çağırıyorum. Bir sonraki çağrı döneminde destek kazanan proje sayımızın artacağını umut ediyorum."

        Proje sahipleri de eğitim alanına sunacakları katkılardan mutlu olduklarını, çalışmalarını büyük bir motivasyonla gerçekleştireceklerini kaydetti.

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