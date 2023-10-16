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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin açıklama:

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentteki bir üniversitenin fakülte binasındaki merdiven korkuluklarında ölü bulanan öğrenciyle ilgili açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 21:16 Güncelleme: 16.10.2023 - 21:16
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından üniversite öğrencisinin ölümüne ilişkin açıklama:
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentteki bir üniversitenin fakülte binasındaki merdiven korkuluklarında ölü bulanan öğrenciyle ilgili açıklama yapıldı.

        Başsavcılığın açıklamasında, yazılı ve görsel medya organlarında bir öğrencinin borçları nedeniyle intihar ettiğine yönelik iddiaların bulunduğu haber içerikleri nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Dün Eskişehir’deki bir üniversitenin fakülte binasında merdiven korkuluklarına asılı vaziyette ölü olarak bulunan R.A. isimli şahsın ölümüyle ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında, ölenin bıraktığı notta ölümünün borçlanmasıyla ilgili olmadığını net bir şekilde ifade ettiği, olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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