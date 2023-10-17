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        Eskişehir'de enerji nakil kablosu çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde enerji nakil kablolarını çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 09:20 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:24
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        Eskişehir'de enerji nakil kablosu çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde enerji nakil kablolarını çaldıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 iş yerinden farklı tarihlerde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 1200 metre uzunluğundaki enerji nakil kablolarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timlerinin (JASAT), İl Emniyet Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle beraber yaptıkları çalışma sonucu, hırsızlık olaylarını Ankara'dan 2 kamyonetle kente gelen 5 şüphelinin gerçekleştirdiğini ve şüphelilerin çaldıkları malzemeleri Ankara'ya götürdükleri belirlendi.

        5 şüpheliden 4'ü, 3 JASAT Dedektif Timi tarafından Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin aracında yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 80 bin lira olan 60 inşaat iskelesi ele geçirildi. İnşaat iskelelerinin Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çalındığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        2 şüpheli, "İş yerinden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin ise yakalanması yönelik çalışmalar sürüyor.

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