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        Anadolu Üniversitesi'ndeki oyun geliştirme yarışması sonuçlandı

        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen oyun geliştirme yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:31 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:32
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        Anadolu Üniversitesi'ndeki oyun geliştirme yarışması sonuçlandı
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        Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen oyun geliştirme yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Üreten Şehirler" programı kapsamında finanse edilen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ve ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi, Games United ile Eskişehir Ticaret Odası işbirliğinde Anadolu Üniversitesince yürütülen “Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi” projesi çerçevesinde düzenlenen yarışmada, "Kasanın Bekçileri" ekibi birinci, "Disco" ekibi ikinci, "Ghost" ekibi ise üçüncü oldu.

        Kazananlara ödüllerini, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Fethi Kaba ve BEBKA İl Koordinatörü Güliz Ünal takdim etti.

        Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde 13-15 Ekim'de gerçekleştirilen, 14 üniversiteden 20 takımın 48 saat oyun geliştirdiği yarışmayla, oyun ve animasyon sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne dikkati çekilmesi hedeflendi.

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