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        Eskişehir'de komşu cinayeti sanığının yargılandığı dava sürüyor

        Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 12:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:10
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        Eskişehir'de komşu cinayeti sanığının yargılandığı dava sürüyor
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        Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selami S. (55), maktul Yaşar Güneş'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Selami S, hakkındaki suçlamayı reddederek tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına ve akıl sağlığına ilişkin 4. Adli Tıp İhtisas Kurulundan raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı 11 Ocak 2024'e erteledi.

        Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokağı'ndaki bir apartmanda, 18 Ağustos 2021'de çıkan kavgada Selami S'nin pompalı tüfekle vurarak yaraladığı komşusu Yaşar Güneş (56) kaldırıldığı hastanede ölmüş, Sadıç ise suç aleti silahla yakalanıp tutuklanmıştı. Davanın iddianamesinde, sanık Sadıç'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.

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