AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediyesine halk ekmek tesisleri eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Büyükşehir Belediyesi yönetimini, 2022 yılının nisan ayında inşaatına başlanan Halk Ekmek Tesisleri'nin hizmete alınamaması nedeniyle eleştirdi.

Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2022 yılının nisan ayında Halk Ekmek Tesisleri'nin inşaatına başladığını anımsattı.

Ankara yolundaki tesisler için şehirde çok büyük bir tanıtım kampanyası yürütüldüğünü belirten Reyhan, şunları kaydetti:

"Şehrin dört bir yanı reklamlarla süslenmişti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çok az bir yatırım yaptığı için bir fabrika yatırımını bile kente çok büyük bir hizmetmiş gibi göstermeye çalışmışlardı. Gel gelelim üzerinden 565 gün geçmesine rağmen bir fabrika inşaatı tamamlanamadı ve fabrika hizmete halen açılamadı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi hani bu tesisi 10 ay önce açıyordu? Fabrikanın açılışı neden geciktiriliyor anlamak mümkün değil. 'Seçimlere doğru nasıl olsa açarız' deyip yaptıkları tek yatırım üzerinden oy devşirmeye çalışacaklarının farkındayız. Konuyla ilgili yapılan en son açıklamada 'Ağustos ayı sonunda açarız' denilmişti. Ekim ayının ortalarına geldik ama fabrikada tek bir ekmek üretildiğine şahit olan yok. Önce '2023 yılı ocak ayı' dediler. Sonra 'ağustos ayı' dediler ama bir fabrikayı açmayı beceremediler. Eskişehir halkını artık oyalamaktan vazgeçin. Vatandaşlar artık bol bol reklam görmek yerine icraat görmek istiyor. Bu kentte yaşayan insanlara 10 aylık bu gecikmenin sebebini mantıklı bir şekilde anlatmanızı bekliyoruz. AK Parti olarak, mart ayında yapılacak seçimlerin ardından Eskişehir halkını özlediği yatırımlara kavuşturacağız. Sorun yaratan değil çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla Eskişehir'i kısa bir süre içerisinde kalkındıracağız."