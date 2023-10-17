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        Eskişehir'de polis uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili kursiyerleri bilgilendiriyor

        Eskişehir'de polis ekipleri tarafından sürücü kurslarındaki eğitim gören kursiyerlere "narkorehber" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:11
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        Eskişehir'de polis uyuşturucu kullanımının zararlarıyla ilgili kursiyerleri bilgilendiriyor
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        Eskişehir'de polis ekipleri tarafından sürücü kurslarındaki eğitim gören kursiyerlere "narkorehber" eğitimi verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "narkorehber" faaliyetleri kapsamında uyuşturucu suçlarıyla mücadelesi, UYUMA Projesi (Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu) ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezleri hakkında kentte faaliyet gösteren sürücü kurslarında faaliyet icra edildi.

        Kurslarda eğitim gören 32 kursiyere "narkorehber" eğitimi bilgilendirmesi yapıldı.

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