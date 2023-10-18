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        Eskişehir'de bir gencin apartmandan atılarak öldürülmesi davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Eskişehir'de bir apartman dairesinde darbettikleri genci 3'üncü kattan atarak öldürdükleri, başka bir kişiyi öldüresiye dövüp cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:39
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        Eskişehir'de bir gencin apartmandan atılarak öldürülmesi davasında 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
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        Eskişehir'de bir apartman dairesinde darbettikleri genci 3'üncü kattan atarak öldürdükleri, başka bir kişiyi öldüresiye dövüp cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mesut T. (35), Mert E. (26) ve Emine Gül B. (27) ile maktül Gökhan Kısacık'ın annesi Nuran Kısacık ve taraf avukatları katıldı.

        Karar öncesi son savunmasını yapan Mesut T, olayda Kısacık'a tek yumruk attığını öne sürerek, "Adli tıp raporunda maktulden alınan genotip örneğinde sadece benim genotipimin karışım halinde bulunması bu sebeple olabilir. Ben olaydan 45 dakika sonra yakalandım. Diğer sanıklar olaydan bir gün sonra yakalandılar. Bu süre içinde vücutlarını temizlemiş olabilirler." dedi.

        Emine Gül B. de o gün tesadüfen olay yerinde bulunduğunu iddia ederek, tahliye ve beraatini istedi.

        Anne Nuran Kısacık ise adaletin yerini bulmasını istediğini dile getirdi.

        Cumhuriyet savcısı, Gökhan Kısacık'ı kasten öldürdükleri, Sırrı S'yi (60) öldüresiye darbettikleri ve telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle sanıkların "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yağma" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığa "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten yaralama"dan 4'er yıl, ayrıca Sırrı S'nin telefonunu gasbettikleri gerekçesiyle "yağma" suçundan Mert E. ve Emine Gül B'ye 8'er yıl, Mesut T'ye 12 yıl hapis cezası verdi.

        - Olay

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 30 Haziran 2022'de, İstiklal Mahallesi Demirciler Sokağı'ndaki bir apartmanda yaşayan Gökhan Kısacık (26) ve Sırrı S. ile Emine Gül B, Mert E. ve Mesut T. arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Kısacık ile Sırrı S. darbedilmişti.

        Kısacık'ı 3'üncü kattan attıkları iddia edilen 3 şüpheli olay yerinden kaçmış, ağır yaralanan Kısacık ise kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamamıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, Emine Gül B, Mert E. ve Mesut T'yi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakalamıştı. Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan bu kişiler hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

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