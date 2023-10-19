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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:22
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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirilmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler il dışından gelen bir tırı durdurarak yaptıkları aramada, 246,72 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirdi.

        Olayla ilgili yakalanan şüpheliler Ö.Ö, O.G, E.Y. ve H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden E.Y. hakkında ayrıca "Ateşli silahlar ve bıçaklar" kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

        Şüphelilerin adliyede işlemleri devam ediyor.

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