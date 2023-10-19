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        Eskişehir'de bir tırda yakalanan uyuşturucuya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

        Eskişehir'de polislerce durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:00
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        Eskişehir'de bir tırda yakalanan uyuşturucuya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
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        Eskişehir'de polislerce durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirildi, olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

        Kente uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelen bir tırı durdurdu.

        Yapılan aramada, 246,72 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili Ö.Ö, O.G, E.Y. ve H.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden E.Y. hakkında ayrıca "Ateşli silahlar ve bıçaklar" kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

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