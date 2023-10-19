Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Yaşar Bildirici, İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Eskişehir İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Turhan Sulhan'dan teslim aldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünün yönetici ve çalışanlarının katıldığı törende konuşan Sulhan, Bildirici'ye görevinde başarılar diledi.

Bildirici ise Eskişehir Şehir Hastanesinde başhekimlik yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şehrimize hizmet etme noktasındaki bu ilk adımda, bizden önce görev yapan sağlık müdürlerimize ve Prof. Dr. Uğur Bilge'ye teşekkür ediyor, ondan aldığımız bayrağı daha ileri bir noktaya taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Amacımız fedakarca sağlık hizmeti sunan çalışanlarımız ve bu hizmetin en iyisini almayı hak eden vatandaşlarımızı mutlu etmek, halkımızın kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti almasını sağlamak olacak. İnşallah el birliğiyle güzel hizmetlere imza atacağız."

Konuşmaların ardından Sulhan tarafından Bildirici'ye günün anısına çiçek takdim edildi.