GÜNCELLEME - Eskişehir'de "Kafes" operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tefecilik soruşturmasında, bazı kişilere yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalatan ve icra takibi ile tefecilik yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler bu yöntemle kandırdıkları kişilerin yaklaşık 9 milyon lira mağduriyetine yol açtığı belirlenen 5 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler M.A, İ.S, E.S, M.C. ve L.B'nin yakalandığı operasyonda, bu adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye getirildi.

Savcılık sorgularının tamamlanması sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı.