Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de "Kafes" operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de "Kafes" operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de "Kafes" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tefecilik soruşturmasında, bazı kişilere yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalatan ve icra takibi ile tefecilik yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler bu yöntemle kandırdıkları kişilerin yaklaşık 9 milyon lira mağduriyetine yol açtığı belirlenen 5 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Şüpheliler M.A, İ.S, E.S, M.C. ve L.B'nin yakalandığı operasyonda, bu adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye getirildi.

        Savcılık sorgularının tamamlanması sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        İstanbul'da otel işletmecisi ve arkadaşına kanlı pusu!
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı!
        Uyuz hastası zehir taciri tulumla yakalandı!
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Gayrimenkul sektöründe istihdam rekoru
        Gayrimenkul sektöründe istihdam rekoru
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı
        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı
        Eskişehir'de bir tırda yakalanan uyuşturucuya ilişkin 4 kişi gözaltına alın...
        Eskişehir'de bir tırda yakalanan uyuşturucuya ilişkin 4 kişi gözaltına alın...
        Sivrihisar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Sivrihisar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de sanat ve tasarım öğrencisi, atıklardan kaligrafi kalemleri üre...
        Eskişehir'de sanat ve tasarım öğrencisi, atıklardan kaligrafi kalemleri üre...
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı