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        Eskişehir'de kamu binası inşaatları sürüyor

        Eskişehir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, kentteki kamu kurumlarına ait yatırımların şantiyelerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:13
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        Eskişehir'de kamu binası inşaatları sürüyor
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        Eskişehir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, kentteki kamu kurumlarına ait yatırımların şantiyelerinde inceleme ve denetimlerde bulundu.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, bakanlığın talimatları, kentte bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu kapsamında 2002 yılından itibaren 700'ün üzerinde yapım işinin tamamlanarak kurumlara teslim edildiği belirtildi.

        7 işin süresi dahilinde çalışmalarına devam edildiği aktarılan açıklamada, "Gerek genel ve özel bütçeden gerekse hayırseverlerce yaptırılan yapım işlerinde, ilimizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunulması hedefiyle projelendirilmiş kamu hizmet binaları, huzur evi, okul, camii, yurt vb. yapıların inşaatlarıyla birlikte mevcut kamu yapılarının güçlendirme, bakım-onarım işleri müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmeye devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

        İl Müdürü Çelik'in, il müdür yardımcıları ve beraberindeki kontrol teşkilatında görevli teknik heyetle beraber kentteki farklı kamu kurumlarına ait yatırımların şantiyelerinde inceleme ve denetim gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, İl Müftülüğüne ait yatırımların incelenmesine İl Müftüsü Bekir Gerek'in de eşlik ettiği kaydedildi.

        - Yapımı devam eden 3 kamu binasının durumu

        İnceleme ve denetim gerçekleştirilen şantiyelerden, İl Müftülüğü yatırım programında yer alan 'Eskişehir İl Müftülüğü Hizmet Binası Yapım İşi'nin 2021 yılında eski müftülük binası arsası üzerinde mevcut yapının yıkılarak aynı yerde yapımına başlanıldığı belirtilen açıklamada, "Yaklaşık 2 bin 897 metrekare inşaat alanı bulunmakta olup, bodrum artı zemin artı 3 kat olarak projelendirilmiştir. Binanın betonarme, dış cephe ve tesisat altyapı işleri tamamlanmış olup 2024 yılında hizmete açılması planlanmaktadır." ifadesine yer verildi.

        İl Müftülüğü yatırım programında yer alan "Eskişehir Teknik Üniversitesi Camii ve Kütüphane Yapım İşi"nin ise 2022 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesi kampüsünde yapımına başlanıldığı aktarılarak, "Yaklaşık 1265 metrekare inşaat alanı bulunmakta olup camii, zemin artı 1 kat ve kütüphane tek kat olarak projelendirilmiştir. Binaların betonarme, dış cephe ve tesisat altyapı işleri tamamlanmış olup 2024 yılında hizmete açılması planlanmaktadır." bilgisi verildi.

        Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yatırım programında yer alan "Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi"nin ise 2020 yılında yaklaşık 12 bin 530 metrekare inşaat alanı ile yapımına başlanıldığı bildirilen açıklamada, "Bodrum artı zemin artı 3 kat olarak projelendirilmiştir. 203 vatandaşımıza hizmet verecek huzurevinin 2024 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır." ifadesi aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müdürü Hikmet Çelik, gerçekleştirilen yatırımların ve sunulan hizmetlerin etkinliğinin, vatandaşların memnuniyetini arttırdığını ve şehre değer kattığını belirtti.

        Kamu binalarının olası depremlerden sonra kullanılacak öncelikli yapılar arasında olduğunu vurgulayan Çelik, herkesin güven ve huzur içinde kullanımının sağlanması noktasında yapıların inşasında, projelerine fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuatlara uygun olarak saha çalışmalarının titizlikle yürütülmesinin, yürütülen çalışmalarda aynı titizlikle denetiminin gerçekleştirilmesinin, yapım sürecinin her aşamasında ustasından mühendisine her seviyede görev alanların asli görevi olduğunu ve büyük sorumluluk gerektirdiğini ifade etti.

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