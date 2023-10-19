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        Eskişehir'de uygulamalı "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" başlatıldı

        Eskişehir'de, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik ambulans servislerinde ileri sürüş teknikleri eğitmenliği yapan personelin de katılımıyla 22 kursiyere "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi (ASGE-E)" veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 14:17 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:29
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        Eskişehir'de uygulamalı "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" başlatıldı
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        Eskişehir'de, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik ambulans servislerinde ileri sürüş teknikleri eğitmenliği yapan personelin de katılımıyla 22 kursiyere "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi (ASGE-E)" veriliyor.

        Hasan Polatkan Havalimanı'nda, İl Ambulans Servisinde görevli 10 eğitmen tarafından verilen eğitimin ardından "ASGE eğitmeni" olacak kursiyerler, illerindeki diğer sürücülere güvenli sürüş tekniklerini öğretecek.

        ASGE eğitmenliği de yapan paramedik Meltem Tunç, gazetecilere, eğitimleri hava ve trafik şartlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Ambulans sürücülüğünün zor bir iş olduğunu belirten Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kursiyerler, karşılarına çıkabilecek herhangi bir risk durumunda neler yapılabileceğine dair eğitimler alıyor. Örneğin, kaçamak parkur alanımız var. Uzun yola gidiyoruz, nakil yapıyoruz. Bu parkurumuzda önlerine canlı çıktığında neler yapılması gerektiğini öğretiyoruz. Slalom parkurumuz da bulunuyor. Bazen çok hızlı şerit değiştirebiliyoruz. Burası da buna yarıyor. Dokuma parkurumuzda da sürücülerin ayna derinliklerini ölçmüş oluyoruz. Kursiyerlerimiz burada kendilerini geliştiriyorlar. Bu da vakaya ulaşım süremizi azaltıyor. Eskişehir'de bu süre 4 dakikanın altına inmiş durumda."

        Tunç, vakaya ulaşmada 1 saniyenin dahi önemli olduğunun altını çizerek, trafikte ambulans sürücülerine yol verilmesinin önemine işaret etti.

        Uzun yıllardır İl Ambulans Servisinde paramedik ve ASGE eğitmeni olarak çalışan Mustafa Gemici de eğitimlerde bilgileri tazelediklerini dile getirdi.

        Katılımcıların sürüş becerilerini geliştirmeye odaklandıklarını anlatan Gemici, "Ambulansı yüksek hızla giderken kontrol edebilme, savrulmayı engelleme ve engellerden kaçabilme üzerine eğitimler veriyoruz. Hastamızın, hastaneye güvenli ulaşımının sağlanması için gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Eğitimlerin sürücülerimize ciddi katkısı oluyor. Kursiyerlerimiz, araçta hasta varken trafikte stresle başa çıkabilmeyi öğreniyorlar. Amacımız hem kendimizin hem de diğer sürücülerin kaza yapmaması." diye konuştu.

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