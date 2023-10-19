Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Şehir Hastanesi personeliyle vedalaştı

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Başhekim olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesinde görev yapan personelle vedalaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Şehir Hastanesi personeliyle vedalaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Başhekim olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesinde görev yapan personelle vedalaştı.

        Eskişehir Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada, hastanede 6 yıldır Başhekimlik görevini yürüten Bildirici'ye personel tarafından çiçek takdim edildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bildirici, Eskişehir için başta birinci basamak sağlık hizmetleri olmak üzere tüm alanlarda vatandaşın sağlık hizmeti alması noktasında her türlü imkanı değerlendireceklerini kaydetti.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi için de ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında hekim sayısını artırarak, vatandaşın kapısından içeri girdiği an tüm sağlık sorunlarımı çözebilmesini hedeflediklerini belirten Bildirici, "Eskişehir Şehir Hastanesinde ise bugün de her türlü ameliyatı gerçekleştirebilecek teknolojik altyapımız, fiziksel mekanımız, kadro donanımımız mevcut. Geleceğe dönük hedeflerimiz arasında eğitim klinikleri sayısının artırılması, dijital dönüşüm ve teknoloji otomasyonunun tamamlanması ve organ nakil merkezi, kemik iliği nakil merkezi kurmaktır." ifadesini kullandı.

        Eski İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'ye bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Cumhuriyet'in 100. yılında "Türkiye Yüzyılı" için Eskişehir'in için sağlık alanında var gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi.

        Uzmanlık eğitimini 1989-1994 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde tamamlayan Yaşar Bildirici, 1994'te Eskişehir Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başladı.

        17 Aralık 2017'de Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi, 27 Ekim 2018'den itibaren ise Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Bildirici, 18 Ekim'de Eskişehir İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        Yasak aşk şüphesi vahşetle bitti! O anlar kamerada!
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        Okan Buruk'un sözleşmesi uzatıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        "Çilingir" planı polise takıldı!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        Okan Buruk'un derbi 11'i netleşiyor!
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        İsrailli komutandan "Başarısız olduk" itirafı
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Yabancı 3 haftada 349 milyon dolarlık hisse sattı
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Özel halk otobüsü öğrenciyi almadı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        Rezidanstaki işkence davasında cezalar açıklandı!
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        İki ayda 253 milyar liralık düşüş
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak
        Netanyahu: Gazze Savaşı uzun olacak

        Benzer Haberler

        Sivrihisar'da yol kenarındaki tıra kamyon çarptı, 2 kişi yaralandı
        Sivrihisar'da yol kenarındaki tıra kamyon çarptı, 2 kişi yaralandı
        Beylikova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
        Beylikova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı
        Eskişehir'de toplu taşımada 23 Ekim'de zamlı tarifeye geçilecek
        Eskişehir'de toplu taşımada 23 Ekim'de zamlı tarifeye geçilecek
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 5 gözaltı (2)
        Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 5 gözaltı (2)
        Eskişehir'de uygulamalı "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" başlatıl...
        Eskişehir'de uygulamalı "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitici Eğitimi" başlatıl...
        Eskişehir'de kamu binası inşaatları sürüyor
        Eskişehir'de kamu binası inşaatları sürüyor