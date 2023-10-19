İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Şehir Hastanesi personeliyle vedalaştı Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Başhekim olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesinde görev yapan personelle vedalaştı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Başhekim olarak görev yaptığı Eskişehir Şehir Hastanesinde görev yapan personelle vedalaştı.

Eskişehir Şehir Hastanesinden yapılan açıklamada, hastanede 6 yıldır Başhekimlik görevini yürüten Bildirici'ye personel tarafından çiçek takdim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bildirici, Eskişehir için başta birinci basamak sağlık hizmetleri olmak üzere tüm alanlarda vatandaşın sağlık hizmeti alması noktasında her türlü imkanı değerlendireceklerini kaydetti.

Yunus Emre Devlet Hastanesi için de ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında hekim sayısını artırarak, vatandaşın kapısından içeri girdiği an tüm sağlık sorunlarımı çözebilmesini hedeflediklerini belirten Bildirici, "Eskişehir Şehir Hastanesinde ise bugün de her türlü ameliyatı gerçekleştirebilecek teknolojik altyapımız, fiziksel mekanımız, kadro donanımımız mevcut. Geleceğe dönük hedeflerimiz arasında eğitim klinikleri sayısının artırılması, dijital dönüşüm ve teknoloji otomasyonunun tamamlanması ve organ nakil merkezi, kemik iliği nakil merkezi kurmaktır." ifadesini kullandı.

Eski İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'ye bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Cumhuriyet'in 100. yılında "Türkiye Yüzyılı" için Eskişehir'in için sağlık alanında var gücüyle çalışacağını sözlerine ekledi.

Uzmanlık eğitimini 1989-1994 yıllarında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde tamamlayan Yaşar Bildirici, 1994'te Eskişehir Devlet Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak göreve başladı.

17 Aralık 2017'de Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimi, 27 Ekim 2018'den itibaren ise Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Bildirici, 18 Ekim'de Eskişehir İl Sağlık Müdürü olarak atandı.