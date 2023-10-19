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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir tırda yakalanan uyuşturucuya ilgili 4 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de polislerce durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:50 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:50
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir tırda yakalanan uyuşturucuya ilgili 4 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'de polislerce durdurulan tırda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kente uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından gelen bir tırı durdurdu.

        Yapılan aramada, 246,72 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, 2 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        Olayla ilgili Ö.Ö, O.G, E.Y. ve H.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden E.Y. hakkında ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefet" kapsamında işlem başlatıldı.

        Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların tamamı tutuklandı.

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