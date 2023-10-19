Eskişehir'de Gazzeliler yararına kermes düzenlendi

Eskişehir'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşayan Gazze'deki Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Eskişehir İl Müftülüğü tarafından Reşadiye Camisi'nde "Hayır Çarşısı" kermesi hazırlandı.

Başta kitap kampanyası ve Kur'an kurslarına destek amaçlı düzenlenen kermesin, Gazze'deki gelişmelerin ardından gelirinin Gazze halkına bağışlanması kararı alındı.

Kermeste, Türkiye Diyanet Vakfı ve İl Müftülüğü kurslarına katılan kursiyerlerin yemekten el işine kadar farklı ürünleri sergilendi.

Bu yıl düzenlenen kermesin en yüksek katılımlı kermes olduğunu belirten organizasyondan sorumlu Din Hizmetleri Uzmanı Fetullah Yazıcı, Gazze'deki gelişmelerden sonra gönüllülük faaliyetlerinin ve kermese olan ilginin arttığını belirtti.

Yazıcı, kermesin yarın sona ereceğini belirterek, "Son günümüz yarın, cemaatimiz de olacağı için epey bir kalabalık olacak. Gerçekten de halkımızın ilgisi oldukça yüksek. Normalde kermeslerimizde ilk gün fazla gelir elde edilir, sonraki günler düşer. Ancak bu defa kermesin her günü gelirimizi arttırarak tamamlıyoruz. Böylelikle yardım tırlarını doldurarak bir nebze de olsa içimizi ferahlatmak istiyoruz."