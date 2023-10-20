AK Parti İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediyesine toplu ulaşım zammı eleştirisi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Büyükşehir Belediyesince 23 Ekim'den geçerli olacağı açıklanan toplu ulaşım zamlarını eleştirdi.

Reyhan, yaptığı açıklamada, şehir içi ulaşımda kullanılan tam Eskart'ın tek biniş ücretinin, 88 gün önce 12 lira olarak güncellendiğini hatırlattı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin bir kez daha ulaşıma zam kararı alarak kendilerini şaşırtmadığını belirten Reyhan, şöyle devam etti:

"Zaten tıklım tıklım olan tramvaylara insanlar artık 15 lira ödeyerek binecekler. Tramvaylardaki yoğunluğu zam yaparak mı azaltacaksınız? Türkiye'nin en kısa mesafelerini giderken bile tam tarife alan bu zihniyet toplu ulaşım konusunda da oldukça yetersizdir. 65 yaş üstünün ücretsiz tramvay ve otobüslere binmesini eleştiren Yılmaz Büyükerşen önce kırsal mahalle ve ilçelerde görev yapan öğretmenlerimizin ulaşım sorununu çözsün. 'Zarar ederiz' düşüncesi ile belediye yönetilmez. Size oy veren veya oy verme ihtimali olan bu insanlara hizmet götürmek sizin göreviniz. Alınan bu zam kararını doğru bulmuyoruz. İnsan 'Gülşen konserinin parasını ulaşıma zam yaparak mı çıkarmaya çalışıyor?' demekten kendini alamıyor."

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in 5 ay 10 gün sonra başkanlık görevinin sona ereceğini kaydeden Reyhan, "Göreve gelecek olan AK Parti'li büyükşehir belediye başkanı, toplu ulaşım hizmeti nasıl verilir herkese gösterecek. Eskişehir'de yaşayanlar birkaç yıl içerisinde tramvaylara zorunda oldukları için değil canı gönülden arzulayarak binecekler ve ulaşımlarını sağlayacaklar." ifadesini kullandı.