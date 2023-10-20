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        Eskişehir'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 22 sanık yeniden hakim karşısına çıktı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların tutuksuz yargılandıkları davanın, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:34
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        Eskişehir'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 22 sanık yeniden hakim karşısına çıktı
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        Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların tutuksuz yargılandıkları davanın, Yargıtay'ın bozma ilamının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Büyükerşen'in de aralarında olduğu tutuksuz 22 sanık katılmadı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

        Savcı, Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda emekli Sayıştay denetçilerinden oluşan bilirkişi heyetinden rapor alınmasını talep etti.

        Heyet, rapor talebinin değerlendirilmesi, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve mevcut raporların incelenmesi için duruşmayı 16 Şubat 2024'e erteledi.

        - Davanın geçmişi

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönündeki şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan 5 kişi, üst mahkemeye yapılan itirazlar sonrası tahliye edilmişti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "sanık" sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 6'şar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

        Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına karar vermişti.

        22 sanıklı dava dosyası, eksik inceleme ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmişti.

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