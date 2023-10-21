Eskişehir'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur Uygulaması" yaptı.
Ekipler, 17-20 Ekim'de, il genelinde 1059 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Denetimlerde yakalanarak "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na muhalefet"ten toplam 488 bin 595 lira idari ceza uygulanan 48 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.