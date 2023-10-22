Eskişehir'de kadın çiftçiler ata tohumlarından bal kabağı üretiyor

Eskişehir'in merkez Tepebaşı ilçesi Kızılinler Mahallesi'ndeki kadın çiftçiler, ata tohumlarından ürettikleri bal kabaklarını satışa sunuyor.

Tepebaşı Belediyesinin "Kadın Üretici Ürün Satış Noktası" adlı projesine katılan kadınlar, bu kapsamda bahçe ve tarlalarında ata tohumu kullanarak yetiştirdikleri bal kabaklarını ürün satış noktalarında satıp, emeklerini kazanca dönüştürüyor.

Üreticilerden Emine Ünlüer, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır domates, biber, patlıcan gibi ürünleri yetiştirdiklerini bildirdi.

Bölgede bal kabağı ve patates yetiştirilmesine ağırlık verdiklerini anlatan Ünlüer, şunları kaydetti:

"Bal kabaklarımız ata tohumu, büyük dedelerimizden gelmiş. Geçen yıl farklı tohum ektik, hiç yapmadı. Bunlara ilk döllenmede çapa ile işaret koyarız ve tohum alırız. Bu bal kabağı hem dayanıklıdır hem de kuru olur. İstanbul, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerden gelip götürürler. Biz de Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na götürüyoruz. Talep güzel oluyor. Köylerde ekimi kadınlar yapar, erkekler sadece traktöre biner. Toplantı olur, erkekler, 'Ben şu kadar ürettim, ben bu kadar ürettim' der. Aslında arkalarında biz varız. Daha çok üretmek istiyorum. Kendimize güvenimiz geldi."

Evlendiğinden bu yana çiftçilikle uğraştığını dile getiren Sevinç Serhan da hasadın ardından bal kabaklarını satışa hazırladıklarını kaydetti.

Kızılinler'in bal kabağıyla meşhur olduğunu aktaran Serhan, "Ürettiklerimi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası'na götürüyorum ve satışını yapıyorum. Önceden arabamla kapı kapı dolaşarak satmaya çalışıyordum. Bir öğrenci alışverişe geldiğinde ata tohumu ve GDO'suz ürün bulmaktan dolayı çok mutlu oldu. Sattıklarımla aile bütçesine katkı da sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler ise bölgede yaklaşık 100 yıldır bal kabağı üretildiğinin altını çizerek, tüketicilere burada yetiştirilen ürünleri tercih etme çağrısında bulundu.