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        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Ünalır kadın muhtarlarla buluştu

        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, kentte görev yapan kadın muhtarlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:54
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        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Ünalır kadın muhtarlarla buluştu
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        AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, kentte görev yapan kadın muhtarlarla bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Ünalır, programda muhtarların taleplerini dinledi, sorunlarına çözüm önerileri sundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünalır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında kadınlara verilen değerin artarak devam ettiğini belirtti.

        2004 yılında 117 olan kadın muhtar sayısının 1134'e ulaştığının altını çizen Ünalır, kadınların muhtarlığa yaklaşımının hem hizmet etme hem de demokrasiye sahip çıkma anlamında farklı olduğunu kaydetti.

        Etkinlikte, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İl Başkanı Süleyman Reyhan, Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz Şahin, Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Zuhal Sezgin ile Halkla İlişkiler Başkanı Tülay Karataş da yer aldı.

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