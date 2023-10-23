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        Eskişehir'de okul servisleri denetlendi

        Eskişehir'de, polis ve jandarma ekipleri okul servislerinde denetlemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 23.10.2023 - 12:22
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        Eskişehir'de okul servisleri denetlendi
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        Eskişehir'de, polis ve jandarma ekipleri okul servislerinde denetlemelerde bulundu.

        16-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen, şoförler ile rehber personele güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda eğitimler verilen çalışmalarda, 52 şoföre Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan "Güvenli Servis Kullanım Kartı" dağıtıldı.

        88 servisin denetlendiği çalışmalarda kusurlu görülen 8 şoföre toplam 25 bin 779 lira idari para cezası uygulanırken, bir araç ise "belediyeden izin almadan çalışmak" suçundan trafikten 60 gün men edildi.

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