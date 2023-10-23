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        100 yıllık Cumhuriyet'in 90 yılına şahitlik edenler Eskişehir'de öğrencilerle buluştu

        Eskişehir'de, 1933 doğumlu araştırmacı yazar İlyas Küçükcan ile eğitimci şair Muharrem Kubat, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:04
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        100 yıllık Cumhuriyet'in 90 yılına şahitlik edenler Eskişehir'de öğrencilerle buluştu
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        Eskişehir'de, 1933 doğumlu araştırmacı yazar İlyas Küçükcan ile eğitimci şair Muharrem Kubat, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Küçükcan ile Kubat, Cumhuriyet tarihini, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve hayata dair tecrübelerini öğrencilere aktardı.

        İlyas Küçükcan, gazetecilere, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamaktan gurur duyduğunu söyledi.

        Cumhuriyet tarihinin büyük kısmına şahitlik ettiğini ifade eden Küçükcan, şöyle konuştu:

        "Duyguluyuz ve heyecanlıyız. Atatürk ve Cumhuriyet tarihini düşündükçe heyecanlanmamak mümkün değil. Öğretmenliğimin ilk yıllarında, 1'nci Dünya Savaşı'na katılmış askerler hayattaydı. Yıllarca cephelerde savaşmış insanlardı. Her 29 Ekim'de ağlarlardı. Niye ağladıklarını sorduğumda, 'Bugünlere nasıl gelindi, bir bilseniz' demişlerdi. Filistin, Kafkasya, Çanakkale cephelerinde çarpışmışlar. Onlardan kalan izlenimle bizler de heyecanlanıyoruz. Cumhuriyet'in getirdiklerini yaşayarak bugünlere geldik. Cumhuriyet fikrinin anlatılması, eğitim görevlilerinin ve aydın insanların görevidir çünkü Cumhuriyet, insan onuruna yakışan en iyi yönetim biçimidir."

        - "Cumhuriyet için kendimizi feda etmeye hazırız"

        Muharrem Kubat da Cumhuriyet'in 100'üncü yılını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bu süre zarfında büyük zorluklarla karşılaşıldığının altını çizen Kubat, şunları kaydetti:

        "Bizler, Cumhuriyet çocuğu olarak doğduk. Onun okullarında okuduk. Bu nedenle Cumhuriyet'in yalnızca 100 değil, 200, 500 yıl sonraya ulaşmasını istiyoruz. Cumhuriyet, bir halk kuruluşudur. Bizler, bu ekolle yetiştik. Cumhuriyet'e en ufak leke gelmesini istemiyoruz. Gerekirse bu yaşımızda bile Cumhuriyet için kendimizi feda etmeye hazırız. Dün Metristepe'deydik. Orada askerlerin vatanı nasıl müdafaa ettiğini görünce insanın gözleri yaşarıyor, tüyleri diken diken oluyor. Böylesine zorluklarla kurulan bir kuruluş yaşamalı."

        Konuşmaların ardından okul müdürü Süleyman Sırrı Kabadayı, Küçükcan ile Kubat'a plaket takdim etti.

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