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        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden Eskişehir Millet Ormanı Projesi'nde ağaçların kesildiği iddialarına açıklama

        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden, Eskişehir Millet Ormanı Projesi'nde sosyal tesis yapımı için ağaçların kesildiği iddialarına ilişkin açıklama yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:44
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        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden Eskişehir Millet Ormanı Projesi'nde ağaçların kesildiği iddialarına açıklama
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        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden, Eskişehir Millet Ormanı Projesi'nde sosyal tesis yapımı için ağaçların kesildiği iddialarına ilişkin açıklama yayımlandı.

        Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılındaki her ile millet ormanı tesis edilmesi talimatı doğrultusunda Eskişehir Millet Ormanı'nın oluşturulması için Bademlik Mevkisinin kararlaştırılarak 2023 Yılı Yatırım Programı'na alındığı belirtildi.

        Söz konusu alanın özellikle yaz aylarında vatandaşların kullanamadığı, çevresinde ihmal ve dikkatsizlikten çıkan yangınlara müdahale edildiği bir bölgede bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, seyir kulesi gibi donatılarla vatandaşlarımıza daha güzel bir ortam oluşturmak üzere yola çıkılan Eskişehir Millet Ormanı, proje aşamasında öngörülen tesisler mümkün olduğunca boşluklu alanlara denk getirilerek en az sayıda ağacın sahadan uzaklaştırılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda orman amenajman plan verilerine göre 7 bin 700’den fazla ağaç bulunan alanda, anılan tesisler için sadece 76 ağaç kesilmiştir. Eskişehir Millet Ormanı, tamamlandığında vatandaşlarımızın Eskişehir manzarasını görebileceği, çocuklarıyla vakit geçirerek ücretsiz kullanabileceği Eskişehir'in önemli rekreasyon alanlarından biri halini alacaktır."

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