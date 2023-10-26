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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:20 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:31
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmada, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünden geçirilen 11 şüphelinin arandığı belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Ekiplerce yapılan aramada, 119,28 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar taş kokain ve esrar ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

        - Abartı egzoz tespit edilen aracın sürücüsüne para cezası

        Ekipler tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın yapılan kontrollerinde abartı egzoz olduğu tespit edildi. Sürücüye, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 4 bin 64 lira cezai işlem uygulandı.

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