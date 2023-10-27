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        Eskişehir'de aranan şüphelinin evinde silahlar ele geçirildi

        Eskişehir'de polis, çeşitli suçlardan aranan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:37 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:38
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        Eskişehir'de aranan şüphelinin evinde silahlar ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis, çeşitli suçlardan aranan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda farklı suçlardan aranan B.Ç. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 162 fişek, 21 şarjör, 7 silah gövdesi, 5 sürgü, 2 tetik mekanizması, 4 namlu, 5 şarjör yayı, 10 kabza kapağı, 6 şarjör gerdeli ve 10 şarjör alt kapağı ile 12 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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