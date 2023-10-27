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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:07 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:07
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aksoy, mesajında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in, gücünü halktan alan, iktidarın millete hakim olduğu bir rejim olduğunu ifade etti.

        Cumhuriyet'in Atatürk'ün önderliğinde, olağanüstü fedakarlıklarla elde edilen eşsiz zaferlerle kurulduğunu anımsatan Aksoy, şunları bildirdi:

        "İstiklal mücadelemizin en önemli miraslardan biri hiç şüphesiz Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'in ilanı, milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Cumhuriyet'imizin kazandırdığı değer, inanç ve kararlılıkla yürüyen aziz milletimiz, demokrasisinden, birlik, beraberliğinden ve bölünmez bütünlüğünden asla taviz vermeyecektir. Ülkemiz, barışı esas alan dış politikasıyla, köklü tarihi geçmişi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla parlayan bir yıldız haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, dev atılımlar gerçekleştirmiş bir dünya devletidir. Bir milletin küllerinden doğarak kurduğu, gözümüzün nuru Cumhuriyet'imizin 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu, ikinci yüzyılına adım atmanın sevincini yaşıyoruz. Amacımız, 'Yeni Türkiye Yüzyılı' vizyonuna Eskişehir'i en güçlü şekilde taşımak için her zamankinden fazla çalışmaktır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, Eskişehirli hemşehrilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

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