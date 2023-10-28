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        Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü

        Eskişehir'de, yan yana sergilenen ilk yerli otomobil Devrim ile Togg, vatandaşların ilgisini çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:31 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:32
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        Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
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        Eskişehir'de, yan yana sergilenen ilk yerli otomobil Devrim ile Togg, vatandaşların ilgisini çekti.

        Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vilayet Meydanı'nda açılan stantta Devrim ile Togg, yan yana sergilendi.

        Özel olarak ayrılan stantta gün boyu için konuşlandırılan otomobiller, adeta ilgi odağı oldu.

        Vatandaşlar, "Maziden Atiye" yazılı standın önünde görücüye çıkan otomobillerle fotoğraf çektirdi.

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