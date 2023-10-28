Eskişehir Vali Yardımcısı Altun 21 yıl önce kendisine yazdığı mektubu teslim aldı Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'un, 2002 yılında "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında kendisine yazdığı mektup 21 yıl sonra eline ulaştı.

Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'un, 2002 yılında "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında kendisine yazdığı mektup 21 yıl sonra eline ulaştı.

Altun, 2002 yılında henüz 22 yaşındayken memleketi Ardahan'da kamu sınavlarına hazırlandığı dönemde, PTT'nin "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında kendisine hitaben bir mektup yazdı.

Mektubun gönderim adresini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak belirleyen, 2023 yılında açılmak üzere yetkililere teslim eden Altun, mektubu Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı Eskişehir'de, PTT çalışanlarından 21 yıl sonra teslim aldı.

Salih Altun, gazetecilere, yazdıklarının kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Mektubun eline ulaşmasından heyecan duyduğunu anlatan Altun, şunları dile getirdi:

"Adresi Ankara olarak vermişim. Yaklaşık 200 kilometrelik sapmayla mektubumuzu Eskişehir'den teslim aldık. Arkamızda Eskişehir'de üretilen ilk yerli otomobil Devrim ile Togg var. 'Maziden Atiye' yazılı panonun önünde, ülkemizin geçirdiği süreçle kendimin geçirdiği sürece beraber şahit olduk. Gençlerimize tavsiyem, her zaman idealist olsunlar. Ülkemize ve milletimize güvensinler. Gelecek 21 yıl inşallah daha da güzel olacak çünkü geçmiş 21 yıldan çok daha ilerideyiz. Böyle bir mektup yazdığımı bildiğim için gelecekte mektubu alırken, nereden nereye geldiğimiz noktasında hazırlıklı olma adına daha fazla gayret etmiş olabilirim."

Altun, basın açıklamasının ardından PTT yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.