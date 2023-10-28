Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Vali Yardımcısı Altun 21 yıl önce kendisine yazdığı mektubu teslim aldı

        Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'un, 2002 yılında "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında kendisine yazdığı mektup 21 yıl sonra eline ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:08 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Vali Yardımcısı Altun 21 yıl önce kendisine yazdığı mektubu teslim aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'un, 2002 yılında "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında kendisine yazdığı mektup 21 yıl sonra eline ulaştı.

        Altun, 2002 yılında henüz 22 yaşındayken memleketi Ardahan'da kamu sınavlarına hazırlandığı dönemde, PTT'nin "Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında kendisine hitaben bir mektup yazdı.

        Mektubun gönderim adresini Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak belirleyen, 2023 yılında açılmak üzere yetkililere teslim eden Altun, mektubu Vali Yardımcısı olarak görev yaptığı Eskişehir'de, PTT çalışanlarından 21 yıl sonra teslim aldı.

        Salih Altun, gazetecilere, yazdıklarının kendisi için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

        Mektubun eline ulaşmasından heyecan duyduğunu anlatan Altun, şunları dile getirdi:

        "Adresi Ankara olarak vermişim. Yaklaşık 200 kilometrelik sapmayla mektubumuzu Eskişehir'den teslim aldık. Arkamızda Eskişehir'de üretilen ilk yerli otomobil Devrim ile Togg var. 'Maziden Atiye' yazılı panonun önünde, ülkemizin geçirdiği süreçle kendimin geçirdiği sürece beraber şahit olduk. Gençlerimize tavsiyem, her zaman idealist olsunlar. Ülkemize ve milletimize güvensinler. Gelecek 21 yıl inşallah daha da güzel olacak çünkü geçmiş 21 yıldan çok daha ilerideyiz. Böyle bir mektup yazdığımı bildiğim için gelecekte mektubu alırken, nereden nereye geldiğimiz noktasında hazırlıklı olma adına daha fazla gayret etmiş olabilirim."

        Altun, basın açıklamasının ardından PTT yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Elon Musk'tan Gazze'ye Starlink açıklaması
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
        Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
        Eskişehir'deki kadın çiftçiler stant açtı
        Eskişehir'deki kadın çiftçiler stant açtı
        Cumhuriyet´in 100´üncü yılına 1000 bayraklı kutlama
        Cumhuriyet´in 100´üncü yılına 1000 bayraklı kutlama
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesa...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü mesa...
        Cumhuriyet dönemine tanıklık eden konak, 121 yıldır ayakta
        Cumhuriyet dönemine tanıklık eden konak, 121 yıldır ayakta
        Eskişehir'de "Okul Öncesi Eğitimde Özel Eğitimin Desteklenmesi Projesi"nin...
        Eskişehir'de "Okul Öncesi Eğitimde Özel Eğitimin Desteklenmesi Projesi"nin...