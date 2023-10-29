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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:21 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:22
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı ilçesindeki Bozdağ ve Tandır mahalleleri arasındaki 7 kilometrelik parkurda düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, Adalet Bakanlığı personelleri ile öğrenciler katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeldan, Cumhuriyet'in 100 yıl önce kahramanların canlarını feda etmesiyle kurulduğunu ifade etti.

        Onlara layık olmaya çalıştıklarını belirten Yeldan, şunları bildirdi:

        "Cumhuriyet'i daha da güçlendirmek ve gençlerimize, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bugün, tarih sahnesindeki önemli bir dönemecimiz. Bunun anlamını kavrayıp gençliğimize anlatarak, daha çok çalışarak vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı daha da yücelere çıkarmak hepimizin hedefi. 100. yılımız kutlu olsun. Nice 100 yıllara."

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