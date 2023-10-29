Eskişehir'de atlı bir grup, Cumhuriyet'in 100. yılını düzenledikleri turla kutladı Eskişehir'de, Cumhuriyet'in 100.yılı dolayısıyla bir grup vatandaş atlarıyla tur düzenlendi.

Eskişehir'de, Cumhuriyet'in 100.yılı dolayısıyla bir grup vatandaş atlarıyla tur düzenlendi.

Eskişehir Akıncılar Birliği üyelerince organize edilen etkinlikte, atlı bir grup Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Söğüt Uludere Bulvarı'nda at üstünde Türk bayraklarıyla tur attı.

Atlı grubun turu, yoldan geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Bazı sürücü ve yolcular cep telefonlarının kameralarıyla grubun fotoğraflarını çekti.

Grup adına konuşan Metin Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için düzenledikleri etkinlikte atların üzerinde Türk bayrağını gururla taşıdıklarını söyledi.

Vatan sevgisini yüreğinde hisseden herkesin bu anlamlı günü coşkuyla kutladığını kaydeden Ersoy, "Bizde elimizden geldiği kadar insanlara güzel bir maneviyat yaşatmak adına yollara düştük. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. İnsanlar, atları ve Türk bayrağını bir arada gördükçe daha çok mutlu oluyorlar. Korna çalanlar oldu. Bizde gurur duyuyoruz." diye konuştu.