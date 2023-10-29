Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de atlı bir grup, Cumhuriyet'in 100. yılını düzenledikleri turla kutladı

        Eskişehir'de, Cumhuriyet'in 100.yılı dolayısıyla bir grup vatandaş atlarıyla tur düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 18:32 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de atlı bir grup, Cumhuriyet'in 100. yılını düzenledikleri turla kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, Cumhuriyet'in 100.yılı dolayısıyla bir grup vatandaş atlarıyla tur düzenlendi.

        Eskişehir Akıncılar Birliği üyelerince organize edilen etkinlikte, atlı bir grup Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki Söğüt Uludere Bulvarı'nda at üstünde Türk bayraklarıyla tur attı.

        Atlı grubun turu, yoldan geçen vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Bazı sürücü ve yolcular cep telefonlarının kameralarıyla grubun fotoğraflarını çekti.

        Grup adına konuşan Metin Ersoy, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için düzenledikleri etkinlikte atların üzerinde Türk bayrağını gururla taşıdıklarını söyledi.

        Vatan sevgisini yüreğinde hisseden herkesin bu anlamlı günü coşkuyla kutladığını kaydeden Ersoy, "Bizde elimizden geldiği kadar insanlara güzel bir maneviyat yaşatmak adına yollara düştük. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. İnsanlar, atları ve Türk bayrağını bir arada gördükçe daha çok mutlu oluyorlar. Korna çalanlar oldu. Bizde gurur duyuyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        11'ler belli oldu
        11'ler belli oldu
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti

        Benzer Haberler

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı "Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenledi
        Eskişehir´de Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel koreografi
        Eskişehir´de Cumhuriyet´in 100´üncü yılına özel koreografi
        Kadın akrobasi pilotu Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı
        Kadın akrobasi pilotu Cumhuriyet'in 100. yılını özel uçuşuyla kutladı
        Eskişehir Vali Yardımcısı Altun 21 yıl önce kendisine yazdığı mektubu tesli...
        Eskişehir Vali Yardımcısı Altun 21 yıl önce kendisine yazdığı mektubu tesli...
        Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
        Eskişehir'de yan yana sergilenen Devrim ve Togg ilgi gördü
        Eskişehir'deki kadın çiftçiler stant açtı
        Eskişehir'deki kadın çiftçiler stant açtı