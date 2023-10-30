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        Eskişehir'de vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı

        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlileri kapsamında vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 15:10 Güncelleme: 30.10.2023 - 15:10
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        Eskişehir'de vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldı
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        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünce, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlileri kapsamında vatandaşlara 3 bin fidan dağıtıldığı bildirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, kentteki bir alışveriş merkezinde 53 fotoğrafın yer aldığı "Cumhuriyet'in 100. yılında Ormancılığımız" konulu fotoğraf sergisinin açıldığı belirtildi.

        Açılışı Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ve Alışveriş Merkezinin Müdürü Alim Durmaz tarafından yapılan sergide, Cumhuriyet'in ilk yılları ile 1970'li yıllara ait siyah beyaz fotoğraflar da yer aldı.

        Fotoğraf sergisinin yanı sıra vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen 3 yaşındaki 3 bin sedir fidanı, gün boyu vatandaşlara verildi.

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